Incidente in campagna, in Cilento: ferito mentre lavora con il suo escavatore, si indaga

Tanto spavento, stamattina, nelle campagne ad Agropoli: un uomo, infatti, mentre era al lavoro in un terreno con un escavatore, è rimasto ferito per cause da accertare.

I soccorsi

Il malcapitato è stato soccorso con un’eliambulanza e condotto presso l’ospedale Ruggi di Salerno, per le cure del caso. Indagano, intanto, i carabinieri, per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Fiato sospeso per le sue condizioni.