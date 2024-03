Le indagini sull'operaio morto folgorato ad Eboli: "Era regolarmente assunto"

Era regolarmente assunto Parampreet Singh, il 26enne di origine indiana deceduto sabato a seguito di un incidente sul lavoro ad Eboli. È quanto accertato dalle indagini dei carabinieri.

La tragedia

Il tragico evento si è verificato mentre Singh manovrava una gru per scaricare mangime da due autoarticolati presso un'azienda agricola vicino alla strada provinciale 30, quando il braccio della gru ha toccato i cavi dell'alta tensione, causando una scarica elettrica fatale. L'uomo è stato immediatamente soccorso dalla Croce Rossa di Serre e trasportato all'ospedale di Eboli, dove è purtroppo deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Le autorità hanno avviato un'indagine per determinare la conformità alle norme di sicurezza sul luogo dell'incidente, che è sotto esame dei carabinieri della compagnia di Eboli e del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati per gli accertamenti necessari alle indagini. Parampreet Singh viveva a Palomonte con la moglie e due figli da pochi mesi e, nonostante il magistrato non abbia ordinato l'autopsia, le indagini restano aperte per chiarire le dinamiche dell'accaduto.