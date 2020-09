Infortunio durante un'escursione: soccorsa una 48enne sui Monti Lattari

Tensione, in questo pomeriggio, sui Monti Lattari. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto per l'infortunio di una donna di 48 anni, durante un’escursione in zona Monte S.Michele, all’interno del complesso del Monte Faito.

I soccorsi

Subito partite sia le squadre di soccorso via terra, sia l’elisoccorso 118 di Salerno per raggiungere la malcapitata che è poi stata imbarellata e recuperata al verricello dall’elicottero per essere condotta al nosocomio di Salerno, per gli opportuni accertamenti.