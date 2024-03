A Pagani i carabinieri hanno arrestato M.G., un diciottenne dell'agro nocerino-sarnese, e denunciato un minore per resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto

Durante un controllo stradale, i giovani hanno tentato di sottrarsi all'alt intimato dalle forze dell'ordine, innescando un inseguimento che si è concluso con l'arresto del passeggero e la fuga a piedi del conducente. Quest'ultimo, rintracciato successivamente presso l'abitazione di un parente, è stato identificato e dovrà rispondere anche del reato di guida senza patente, a causa delle violazioni accertate. Il maggiorenne è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore per il rito direttissimo, mentre le indagini sulla posizione del minore sono in corso presso la Procura per i Minorenni di Salerno.