Il carabiniere coinvolto nell'incidente che ha portato alla morte di Lorenzo Pio Coronato, 18 anni, di Ispani, sarà processato per omicidio stradale. L'incidente avvenne sulla statale 18 a Policastro Bussentino nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2022. Il Gup del tribunale di Lagonegro, Ennio Trivelli, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato 57enne, alla guida dell'auto coinvolta nello scontro. Presenti in aula i parenti di Lorenzo, parte civile nel processo, rappresentati dagli avvocati Alfonso Vozza, Marco Saraceno, e Rocco Colicigno, insieme all'avvocato dell'imputato, Demetrio Ricciardone. L'agenzia assicurativa dell'auto coinvolta si è anch'essa costituita parte civile. Lorenzo, che viaggiava su una moto 125, è deceduto un mese dopo l'incidente a seguito delle gravi ferite riportate. Il processo è previsto per iniziare il 17 aprile. La madre di Lorenzo, Maria Teresa Mega, ha espresso fiducia nel processo, sottolineando il suo impegno nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.