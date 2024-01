Pontecagnano Faiano, petizione per salvare l’Istituto Fonseca

Petizione per salvare l’Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca di Pontecagnano Faiano. A lanciarla sulla nota piattaforma Change.org i genitori degli alunni, in mobilitazione permanente per scongiurare la suddivisione dei plessi afferenti all’Istituto fra gli altri due Ic del territorio picentino, “Moscati” e “Picentia”, così come previsto dal Piano di Dimensionamento Regionale.

La petizione

“Secondo Istat – si legge nel testo allegato alla petizione - le aree come Pontecagnano Faiano hanno tassi più alti di dispersione scolastica rispetto alla media nazionale. L'Ic Eleonora Pimentel Fonseca svolge un ruolo fondamentale nel contrastare questa tendenza grazie al suo impegno nell'innovazione didattica. Chiediamo quindi che nel piano del ridimensionamento scolastico non venga soppresso l’Ic Eleonora Pimentel Fonseca di Pontecagnano Faiano. Facciamo appello alle autorità competenti affinché riconoscano il valore inestimabile che questa istituzione porta alla nostra comunità e ai nostri figli”.