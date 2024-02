Lavoratori del Consorzio Salerno 2 in attesa del Tfr da cinque anni: "Qualcuno ci ascolti"

Da 5 anni ex lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2 sono in attesa del Tfr che gli spetta di diritto dopo la liquidazione dell'ente consortile. Questa mattina una rappresentanza dei lavoratori si è ritrovata in piazza Ricciardi a Torrione, insieme al deputato Franco Mari (Alleanza Verdi-Sinistra), per manifestare il loro disappunto e per chiedere alle istituzioni interessate di occuparsi del problema e di risolverlo in tempi brevi. La questione centrale è che molti comuni afferenti al consorzio risultano inadempimenti nei confronti dello stesso. Per le cifre non liquidate dai comuni, però, non si è proceduto al pignoramento, con il risultato che tali somme, destinate proprio ai Tfr dei lavoratori, sono "congelate" in attesa della risoluzione delle varie vertenze giudiziarie avviate dal Consorzio nei confronti dei Comuni.

L'intervento di Mari

"Il problema è serio - ha spiegato Mari - visto che qui ci sono 350 persone che non si sono visti riconoscere i loro diritti. Lo scaricabarile messo in atto è indegno ed ingiusto. Chi gestiva il consorzio ha prosciugato il fondo destinato al Tfr dei lavoratori. Per questo la politica dovrebbe parlare con i Comuni inadempienti ed indurli a versare quanto dovuto".