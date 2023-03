Ravello, realizzazione bretella: l'impresa fa causa al Comune 

La giunta del Comune di Ravello ha dato il via libera al conferimento di un incarico legale a seguito dell'atto di citazione notificato all'ente da parte dell'impresa Falco Primo srl.

Il caso

L'impresa in questione, che ha eseguito i lavori di realizzazione della bretella di collegamento via Boccaccio-via della Repubblica, ha chiesto tribunale di accertare "la violazione da parte del Comune di Ravello degli obblighi contrattuali e di legge in tema di progettazione ed in tema di direzione e gestione dei lavori pubblici" nonché la "violazione dell’obbligo-dovere di cooperazione gravante in capo al committente pubblico". "Pretese immotivate" secondo il responsabile dell'ufficio tecnico, che ha rappresentato l’opportunità di costituirsi in giudizio al fine di tutelare l’Ente.