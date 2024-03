Restyling sul Corso Vittorio Emanuele, lavori in corso

Operai di nuovo al lavoro per il restyling del Corso Vittorio Emanuele: è stata rimossa la pavimentazione provvisoria in asfalto, per procedere con la risistemazione dei sottoservizi, sia per la rete idrica che per quella fognaria. Infine, l'intervento prevede la posa della nuova pavimentazione con gli elementi di arredo urbano.

Foto di Antonio Capuano