"Non puoi usare il distributore", lite tra studenti sfocia in aggressione: un ferito

Ancora violenza all’interno di una scuola. L’ultimo episodio si è verificato lo scorso fine settimana all’interno di un istituto superiore di Eboli, dove – come riporta La Città – due studenti (uno di quinta, l’altro di quarta) sono venuti alle mani per futili motivi. L’aggressione, infatti, si è verificata davanti per l'utilizzo di un distributore delle bibite presente nei corridoi della scuola.

La lite

Secondo una prima ricostruzione, l’acquirente non aveva “diritto” a comprare una determinata bibita. Ne è nata una discussione piuttosto vivace sfociata, in poco tempo, in aggressione fisica con calci, pugni e spintoni. Tempestivo l’intervento degli insegnanti che hanno cercato di placare gli animi. Ma, alla fine, si è reso necessario l’arrivo dei carabinieri. Uno dei due studenti, a causa di una ferita alla testa, è stato condotto in ospedale per essere medicato.