Estate alle porte, ma nessuna manutenzione sulla via del mare: la denuncia del sindaco

Nessuna manutenzione lungo la via del mare, nonostante la stagione turistica ormai alle porte: è quanto denuncia il sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri che esprime preoccupazione per le condizioni precarie in cui versa la strada. Il primo cittadino, dunque, ha inviato una lettera alla presidenza della Provincia di Salerno ed al settore Viabilità, per denunciare la mancanza di manutenzione. La carreggiata è in grave dissesto e, dunque, pericolosa per chi la percorre: la richiesta di manutenzione urgente era già stata anticipata da altre richieste di interventi a cui l’ente provinciale non ha mai dato risposta.

Parla il sindaco