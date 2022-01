Regione e Arpac “promuovono” il mare di Agropoli: ecco cosa è emerso

Mare eccellente per i cinque tratti di costa in cui è suddiviso il litorale di Agropoli che non presentano limiti per la balneazione. È quanto emerge dalla Classificazione delle Acque di Balneazione per l'anno 2022, approvata dalla Giunta regionale della Campania sulla base delle indicazioni fornite dall'Arpac. L'agenzia regionale per la protezione ambientale durante la stagione balneare monitora costantemente il mare campano, in modo da verificarne lo stato di salute. Sulla base dei dati dell’ultimo triennio, poi, la giunta regionale provvede alla valutazione e classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore. Per Agropoli, le cui spiagge da anni sono premiate anche con la Bandiera Blu della Fee, ancora una volta non sono emerse criticità. "Anche per il 2022 la costa agropolese ottiene il massimo della classificazione. Un risultato positivo raggiunto anche grazie alle nostre politiche ambientali e ai controlli più rigidi fatti sui corsi d'acqua che grazie anche a delle associazioni locali vengono costantemente monitorati", spiega l’assessore all’Ambiente Rosa Lampasona.

La soddisfazione del sindaco Adamo Coppola: