Nascondevano in casa droga, armi e munizioni: due arresti a Salerno

Due uomini sono stati arrestati, ieri sera, a Salerno per spaccio di stupefacenti e possesso illegale di armi. Entrambi - C.P e A.F le sono iniziali - sono finiti in manette durante un controllo svolto dai carabinieri nell’area tra Matierno, Pastorano e Ogliara.

Il blitz

Al termine delle perquisizioni presso le loro abitazioni, C. P è stato trovato in possesso di: 4,5 kg di marijuana, materiale per l’essicazione e il confezionamento dello stupefacente, una pistola a salve senza tappo rosso, un fucile e una balestra; A.F, invece, di: 4,5kh di marijuana, 20 grammi di hashish, 3 pistole a salve (di cui 2 con canna modificate per sparare proiettili ordinari) e 80 munizioni da pistola e fucile di vario calibro.