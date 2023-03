Caso di meningite batterica in Costiera: anziano trasferito al Ruggi

Caso di meningite batterica, in Costiera: giovedì scorso, infatti, un uomo originario di Ravello è stato accompagnato dalla figlia al pronto soccorso con febbre alta e in stato di agitazione. Trasferito in ambulanza al reparto di Neurologia dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, è emerso che il paziente è affetto da meningite batterica: subito, dunque, l'anziano è stato condotto al reparto di Malattie infettive dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, in isolamento. L'uomo respira autonomamente e le sue condizioni restano stabili, secondo quanto riporta Il Quotidiano della Costiera.

I contatti

Al via, la ricostruzione dei contatti dell’uomo, per le opportune misure di profilassi. Come è noto, la meningite meningococcica è una malattia provocata da un batterio (Neisseria meningitidis) e può essere contagiosa con l’emissione di goccioline di saliva che si emettono parlando, starnutendo, tossendo. A rischio, quindi, le persone che hanno avuto contatto stretto (a distanza inferiore a 1 metro) e prolungato con l’ammalato nei 7 giorni precedenti alla malattia.