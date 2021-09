Refezione scolastica a Salerno: il Comune attiva il servizio

Riparte la mensa scolastica a Salerno. A partire dal prossimo 12 ottobre, infatti, sarà attivo il servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado. Lo annuncia il Comune di Salerno attraverso una nota stampa. Dopo il monitoraggio della curva epidemiologica e dopo aver, quindi, riscontrato un progressivo decremento dei contagi da Covid-19 (oggi zero contagi rilevati dall'Asl di Salerno, per il secondo giorno di fila), la refezione riparte in sicurezza, nel rispetto del distanzamento.

Info utili

Gli utenti che non hanno ancora effettuato l'iscrizione possono collegarsi alla piattaforma informatica https://salerno.gestionepasti.it