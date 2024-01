I carabinieri hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di sorveglianza per chiarire la natura di un incendio che, giorni fa, a Torello di Mercato San Severino, ha devastato uno stabilimento di luminarie, ora inagibile

Le indagini

Uno dei proprietari è stato già sentito dalle forze dell'ordine, al fine di ottenere eventuali elementi per indirizzare le indagini. Da quantificare, allo stato, il danno causato dalle fiamme. Si tratterà quasi certamente di diverse centinaia di migliaia di euro. I carabinieri attendono la relazione dei vigili del fuoco, in particolare sul punto d'innesco dell'incendio. L'allarme era stato lanciato dal custode notturno ai proprietari, con l'intervento dei caschi rossi intorno alle 3 di notte. Allo stato non viene esclusa alcuna ipotesi: dall'incidente al dolo.