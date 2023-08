Messa in sicurezza la cappella della Madonna del Buonconsiglio: la soddisfazione del Comitato Civico Dragonea

Ripulita e messa in sicurezza la cappella della Madonna del Buonconsiglio sulla SP75 Avvocatella. I lavori sono stati effettuati da un gruppo di volontari nella giornata di ieri, 5 agosto. A darne notizia il Comitato Civico Dragonea. La Corte della Cappella risultava essere ingombrata da tronchi di grossa sezione caduti a causa di fenomeni atmosferici verificatisi nel marzo scorso. I tronchi in questione minacciavano la cappella vicina e i cavi elettrici che alimentano l’impianto di illuminazione della stessa.

La nota del comitato

"Per questa attività - spiegano dal Comitato - gli addetti hanno dovuto ricorrere ad una autogru, considerata la posizione e la mole dei tronchi caduti. Ringraziamo di vero cuore il gruppo di volontari che nel ripristinare la praticabilità della Corte della Cappella e scongiurare eventuali danni al cavo elettrico, hanno preso contattati con una ditta apposita per fare questo tipo di lavoro e ci sentiamo In dovere di partecipare a questi sforzi anche con una nostra offerta che potremo donare rivolgendoci al parroco di Dragonea Don Ciro Emanuele D'Aniello al quale i volontari si sono rivolti per un supporto materiale".