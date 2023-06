Abusi edilizi nell'area del Parco del Cilento: scatta l'ordinanza

Operazione dei carabinieri forestali della stazione Parco di Castellabate a Montecorice. I militari hanno accertato l'avvenuta realizzazione abusiva di un terrazzo di 9 metri e 40, antistante l’ingresso di un fabbricato, ed un manufatto destinato a bagno e antibagno.

L'ordinanza

Le opere in questione sono state realizzate, come accertato dai carabinieri, in assenza del nulla osta in un’area ricadente nella zona D della perimetrazione definitiva del Parco.