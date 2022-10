Rapinarono benzinaio, poi scippi a due donne: le condanne sono definitive

Diventano definitive le condanne per tre persone, dopo i rigetti in Cassazione, accusate di aver rapinato un benzinaio a Montecorvino Rovella.

I ricorsi

I giudici hanno condiviso le sentenze di condanna precedenti, ritenendo sufficienti gli elementi di prova raccolti. Le indagini dei carabinieri erano partite quando entrò nell’impianto di distribuzione di carburante di via Frosano una Fiat Punto. Il veicolo era stato rubato a Eboli. Dall'auto uscì uno dei tre imputati, armato di pistola, che minacciò la vittima, un benzinaio. Prima di andare via col bottino, l'uomo lo colpì al volto con il calcio dell’arma. L’auto fuggì in direzione di Bellizzi dove fu abbandonata. Altre immagini recuperate dai carabinieri, compresa la testimonianza di una persona alla quale i due rapinatori chiesero poi un passaggio fino a Eboli. I tre rispondevano pure dello scippo di una 83enne, consumato nella frazione di Ariano di Olevano. E poi di un'ulteriore scippo a danno di una straniera, il giorno dopo, a Battipaglia. Una serie di elementi, tra video e testimonianze, inchiodarono i tre per i tre colpi, a seconda dei ruoli. Le condanne erano state superiori ai 3 anni per ognuno di loro.