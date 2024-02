È allarme furti a Montecorvino Pugliano. Una gang di ladri, infatti, ha messo a segno colpi mirati sfruttando i terreni delle aziende agricole come vie di accesso. Tagliando le recinzioni con meticolosa premeditazione, i malviventi hanno creato varchi strategici per avvicinarsi indisturbati alle case bersaglio. In una delle incursioni notturne, dopo aver forzato una finestra, hanno derubato un appartamento di circa 2mila euro in denaro e monili, confinando un'anziana in una stanza mentre completavano il loro colpo.

Gli altri colpi

La stessa gang è sospettata di aver commesso altri furti nella zona, dimostrando una preoccupante indifferenza nel perpetrare i crimini anche in presenza dei proprietari.