Montecorvino Rovella, un milione dal Miur per la riqualificazione delle scuole d'infanzia

Più di un milione di euro al Comune di Montecorvino Rovella per progetti legati alla riqualificazione delle scuole d'infanzia o alla realizzazione di nuovi spazi. A dare il via libera ai finanziamenti il Ministero dell'Istruzione.

I progetti

Questi i due progetti finanziati: 400mila per la ricostruzione della scuola d'infanzia di Iacovino; 653mila per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'istituto scolastico di Gauro. "I finanziamenti che stiamo ottenendo grazie al grande lavoro che abbiamo messo in campo - sottolineano il sindaco Martino D'Onofrio e l'assessore all'Istruzione Stefania Quaranta - ci permetteranno di offrire ai nostri piccoli alunni spazi didattici degni di questo nome. Una promessa mantenuta, soprattutto per quel che riguarda la scuola di Gauro, che si invoglia a lavorare in maniera ancora più attiva per il bene del territorio".