Anziana del salernitano muore a casa sua e per 2 mesi nessuno se ne accorge: dramma nelle Marche

Ha scoperto che la madre era morta, almeno da due mesi, solo a seguito della forte scossa di terremoto che ieri mattina ha fatto tremare le Marche. Dramma della solitudine ad Ancora: una 78enne, originaria di Vallo della Lucania, è stata trovata senza vita nel suo appartamento, in avanzato stato di decomposizione.

Il dramma

Il medico legale intervenuto ha ipotizzato che il decesso possa risalire ad almeno due mesi fa. L’anziana viveva sola nel suo appartamento, con l’unica figlia che abita lontana e con la quale non sarebbe stata in buoni rapporti. E' stata propria la figlia a contattarla telefonicamente, apprendendo del forte sisma di ieri. Non ricevendo risposta, preoccupata per la madre, ha allertato i soccorsi: da lì, l'agghiacciante scoperta. Nessuno, in questi due mesi, aveva denunciato l'assenza dell'anziana. Dolore.