Lutto a Teggiano: Teresa muore in un incendio negli Usa

Teggiano a lutto: è morta travolta dalle fiamme, nel New Jersey, Teresa Martino, di origini siciliane e moglie di Cono Savino, originario del comune del salernitano. L'80enne sarebbe stata sorpresa nel sonno da un incendio, a casa sua: troppo gravi le ustioni per la donna che, purtroppo, non ce l'ha fatta.

Il lutto

Un corto circuito potrebbe essere stato la causa del rogo: dolore.