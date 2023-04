Tragedia nel salernitano: muore in ambulanza dopo essere stato soccorso in strada

Tragedia questa notte in Costiera Amalfitana. Un uomo è morto in ambulanza dopo essere stato trovato riverso sul ciglio della strada in gravi condizioni.

Inutili i soccorsi

L'uomo, uno straniero di mezza età, è stato notato da alcuni passanti sulla strada fra Amalfi e Conca Dei Marini. Il personale sanitario, allertato prontamente, ha provveduto a soccorrere l'uomo. Prima di raggiungere l'ospedale di Ravello, però, l'uomo è deceduto. I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno avviato le indagini del caso per ricostruire quanto accaduto. L'uomo, secondo quanto appurato, non presenta segni di violenza. Non sono stati trovati documenti di riconoscimento per identificarlo, ma solo un centinaio di euro nelle tasche e la ricevuta di una struttura ricettiva.