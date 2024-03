Roccadaspide: tenta di riparare una motozappa, ma si ferisce gravemente

Incidente a Roccadaspide: un uomo stava tentando di riparare una motozappa, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto ferito ad un piede. Sul posto, i soccorsi del 118.

I soccorsi

L'uomo è stato trasferito all'ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno in eliambulanza, per essere sottoposto ad un delicato intervento, a causa delle gravi lesioni. Fiato sospeso per le sue condizioni.