Battipaglia, nasce il Museo della Mozzarella: la visita della sindaca

E' stato inaugurato ieri il "Museo della mozzarella", presso l'azienda La Morella Masseria di Battipaglia. Organizzatori dell'evento i fratelli Maurizio e Renato Di Filippo i quali, mediante riproduzioni sia fotografiche che dei costumi dell'epoca, ci hanno consentito di fare un tuffo nel 1700, nascita della mozzarella di bufala. Così come raccontato nei vari diari dei viaggiatori stranieri dell'epoca.

Bellissimi e ben ricostruiti gli ambienti, quali, ad esempio, la cantina di conserva per la lavorazione del burro, l'officina del buttero e la concimaia e la cornunchia. Un mix di storia, arte e bontà, destinato a fornire un ulteriore contributo nella valorizzazione di una delle eccellenze del nostro territorio, la mozzarella, prodotto ormai riconosciuto e ambito in Italia e nel mondo.

Occorre dare la massima opportunità alle aziende agricole della nostra realtà anche attraverso la promozione del marchio della Piana del Sele. Abbiamo bisogno che i nostri prodotti siano riconoscibili attraverso un marchio di qualità, di origine tipica, anche per evitare che eccellenze, come la mozzarella di bufala, grande ricchezza dell’area , vengano penalizzate da quanto avvenuto o avviene in altre aree della Regione. In questa direzione occorre operare, al fine di fare della nostra produzione agricola, delle sue eccellenze e delle sue tipicità, grandi ricchezze della nostra economia, un elemento identificativo e di attrattivita' del nostro territorio.