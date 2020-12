Natale 2020, il pizzaiolo Antonio Sbarra dona le pizze ai medici dell'ospedale di Nocera

Lo aveva annunciato ed ha mantenuto la parola. Nel giorno della Vigilia di Natale il pizzaiolo nocerino Antonio Sbarra, titolare della pizzeria “N’do Sbarr” situata al Rione Casolla, ha donato pizze a portafoglio a tutto il personale medico, paramedico e gli infermieri in servizio al presidio ospedaliero “Umberto I” (anche a quelli dei reparti Covid) di Nocera Inferiore.

Il commento

Soddisfatto Sbarra: “E’ stato emozionante regalare un sorriso a tutti coloro che lavorano per salvare le nostre vite, soprattutto in questo periodo di Covid. Grazie di cuore per avermi dato la possibilità di compiere questo piccolo gesto per i nostri Eroi”