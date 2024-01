Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, con le seguenti modalità: dalle 22 di venerdì 12 alle 2 di sabato 13 gennaio: in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta; dall'una alle 6 di sabato 13 gennaio: in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

Le alternative

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Castel San Giorgio o di Sarno.