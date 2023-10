Dissuasori di velocità, nuove installazioni a Nocera Inferiore

È in corso a Nocera Inferiore l’attività di introduzione di dissuasori di velocità in città, già installati in via Eugenio Siciliano. I dossi artificiali saranno montati anche nelle seguenti altre strade: via Marco Nonio Balbo, via Bosco Lucarelli, via Guerritore, via Santa Maria a Palo, via San Pietro, via Astuti, via Dentice, via Raffaele Libroia, via Isaia Gabola, via D’Alessandro, via Villanova, via Urbulana.