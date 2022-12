Dissuasori di velocità installati in più strade a Nocera Inferiore

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha disposto l’installazione di nuovi dissuasori di velocità in vari punti della città, per assicurare la sicurezza dei cittadini. Le procedure di montaggio sono cominciate questa mattina e continueranno nei prossimi giorni. Un modo per gestire il traffico ma anche per prevenire pericoli derivanti da guide pericolose, che specie di notte, si registrano su più parti del territorio.