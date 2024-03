Entra al market, svaligiano la sua auto: rubato anche un biberon

Furto nei pressi di un supermercato a via Napoli, a Nocera Inferiore. Rubato persino il biberon di una bimba piccola. A denunciarlo è stata la proprietaria dell'auto, che attraverso i social ha segnalato come si continui a rubare presso i parcheggi dei supermercati, in città

La denuncia

L'episodio risale a lunedì scorso, nel tardo pomeriggio. "La mia macchina è stata forzata - scrive la donna - e sono stata derubata letteralmente di tutto quello che purtroppo avevo nel portabagagli, persino del biberon di mia figlia. Non lasciate nulla in macchina perché non si fanno nessuno scrupolo"