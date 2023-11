Torna ad aggredire i genitori dopo arresto, condanna confermata in appello

Entrò in casa dei genitori con l'inganno, pur con un divieto del giudice, tornando ad aggredire il padre e a rapinarlo, poi, delle chiavi dell'uomo. I giudici della Corte d'Appello di Salerno hanno confermato la condanna a 4 anni e 9 mesi per un uomo di Nocera Inferiore, di 38 anni. Le accuse andavano dai maltrattamenti alla rapina, fino alle lesioni e violazione di domicilio

Il fatto

I fatti risalgono ad un anno fa, quando l'uomo fu nuovamente arrestato per maltrattamenti reiterati nel tempo nei confronti della famiglia. Già due mesi prima fu arrestato per accuse simili. Anche nell'ultima occasione fu il padre a rimetterci, tra schiaffi e pugni. Alla base la pretesa costante di soldi per comprare droga. I giudici hanno confermato la condanna già emessa in primo grado.