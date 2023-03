Mercato settimanale a Nocera Inferiore, si cambia: la nuova collocazione

Pronto il trasferimento del mercatino settimanale, in via Apicella, a Nocera Inferiore. I mercatali si trasferiranno dalla zona Stazione Ferroviaria in via Apicella. Il nuovo sito individuato dall'amministrazione comunale del sindaco Paolo De Maio è separato dall'area del mercato del lunedì dal binario ferroviario, presentandosi, quindi, come il più adatto per la creazione di un nuovo, più grande e variegato, polo di mercatini settimanali.

Il rifiuto

Gli ambulanti dell'Anva Salerno, tuttavia, hanno mostrato la loro contrarierà a tale decisione, spiegando che non sarebbero garantite sin da subito nuove e migliori condizioni di lavoro.