"Rete a difesa del suolo", raccolte quasi 100 firme dal Comitato "No Pip"

E' partita ieri mattina la raccolta firme, da parte del comitato "No Pip - Rete a difesa del suolo", per presentare al Consiglio Comunale di Nocera Inferiore una mozione in cui si chiede la sospensione dell’iter attuativo che porterà all’ampliamento di ulteriori 200 mila mq dell’area industriale di Fosso Imperatore e l’apertura di un dibattito pubblico sulla reale opportunità e necessità di attuare questo Piano di Insediamento Produttivo (PIP).

L'iniziativa

Sono necessarie 500 firme e in poche ore ne sono state raccolte quasi 100, un segnale importante che dimostra "quanto la tematica stia a cuore alla nostra comunità, nonostante il Sindaco De Maio e l’intero consiglio comunale (compresa l’opposizione) faccia finta di non vedere e non sentire", spiega in una nota il Comitato. Per poi aggiungere: "Continuiamo a raccogliere le firme! Contattateci se volete aiutarci. Più firme raccoglieremo, più forte sarà la voce che arriverà in Consiglio Comunale. Costringiamo chi siede nei palazzi del potere ad ascoltarci! Prossimo appuntamento: domenica 25 Febbraio ore 10:30 Piazzetta Petrosini. Inoltre, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì è possibile firmare presso la Casa del Popolo Cohiba, in Corso Vittorio Emanuele II, 192 dalle ore 19:00 alle ore 21:00."