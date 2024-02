Viveva in auto da mesi, arrestato per due rapine

Un uomo di 38 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri al termine di un'indagine, per due rapine consumate a danno di altrettante persone, nello stesso giorno. L'uomo, di Nocera Inferiore, aveva aggredito anche una funzionaria del Piano di Zona, qualche settimana fa

L'arresto

Da indagini condotte dai militari della stazione, il 38enne si era accampato in auto a Pagani, nei pressi della fermata dei pullman, non avendo una residenza. Le due rapine erano state consumate senza armi ma con le vittime minacciate, per strada. Giorni fa, l'ordinanza cautelare in carcere.