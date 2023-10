Minacce e pedinamenti alla ex, 51enne nei guai

Minacce e pedinamenti, fino ad un'aggressione davanti al figli. Un 51enne va a processo per stalking aggravato e lesioni. I fatti vanno dalla fine del 2022 all'estate scorsa. L'indagine era partita dopo la denuncia della ex.

Le accuse

L'imputato, mosso da gelosia, non accettando la fine della relazione coniugale, cominciò a tormentare la donna tra telefonate e messaggi vocali dal contenuto minatorio. Tra gli episodi, l'aggressione alla ex dopo averla costretta a fermarsi con l'auto per strada. A seguito della denuncia, il 51enne fu raggiunto da un divieto di avvicinamento alla vittima, dietro disposizione del tribunale. Per l'imputato ci sarà ora il processo con il giudizio immediato