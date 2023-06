Mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani, il Cogmo chiede aiuto alla Regione Campania

Hanno scritto al Presidente della regione Campania i commissionari del mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera, del Cogmo. Un tentativo per rilanciare la struttura, attraverso la richiesta di un incontro affinché come socio (ex proprietario) possa intervenire, liberandoli dalla fase di liquidazione.

La richiesta

“Egregio Presidente - si legge - siamo costretti a ricorrere a lei, perché riteniamo che in questo momento rappresenti la speranza. La sola possibilità per uscire dall'impasse in cui involontariamente ci ha cacciato. Non poteva infatti immaginare che dopo aver donato gli immobili del mercato ortofrutticolo ai due comuni territorialmente competenti, (Pagani e Nocera Inferiore) i rispettivi sindaci avrebbero consentito quasi sette anni di fase di liquidazione mascherata da gestione ordinaria paralizzandone le attività e facendo perdere il treno dei finanziamenti messi in campo dalla stessa Regione Campania. Non poteva immaginare che i Sindaci di queste due città anziché continuare con le stesse modalità convenzionali che aveva avuto per oltre 30 anni la Regione Campania, hanno inteso invece incartarsi con esose richieste di indennità, che hanno generato lunghi contenziosi, ad oggi ancora in attesa di giudizio. Non poteva immaginare che quel regalo ai due comuni, sarebbe stato l'inizio della fine per una delle poche strutture capaci di produrre lavoro in un territorio martoriato come l'Agro Nocerino Sarnese. L'avrà capito dopo, visto che la stessa Regione Campania è arrivata alla convinzione di uscire dal consorzio ortofrutticolo in liquidazione dal febbraio 2006, restando lei stesso, vittima di un contenzioso ed impigliato nella rete degli innumerevoli litigi giudiziari del consorzio".