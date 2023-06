Mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani, rischio di un commissariamento

Situazione difficile al mercato ortofrutticolo di Nocera Pagani. Il Consorzio, in liquidazione da oltre sei anni, non ha ancora discusso il bilancio 2021, pur dopo un'ispezione ministeriale che aveva sollecitato la discussione, dando anche un termine massimo di 45 giorni, ad oggi scaduto. E ora incombe anche l'approvazione del bilancio 2022.

La situazione

Il ritardo sembra essere dovuto ad una difficoltà da parte dei soci pubblici a trovare la quadra intorno a numeri che farebbero registrare una situazione estremamente negativa, in seguito ad appostamenti legati a sentenze Tari Nocera inferiore e richiesta di indennità di Pagani e Nocera. Attualmente, i due sindaci Raffaele De Prisco e Paolo De Maio, soci proprietari, hanno sposato la sola proposta in campo: quella dell'amministrazione Torquato fatta anni fa e mai recepita fino ad ora dal socio Pagani. Una proposta che dovrebbe essere accompagnata da una bozza di convenzione, che i soci attendono di conoscere e discutere nella prossima assemblea, che si dovrebbe tenere tra il 20 e il 22 giugno. Intanto, perdura lo stato di liquidazione che impedisce al Mercato di accedere a forme di finanziamento necessarie alla ristrutturazione che da sette anni, oramai, non riceve una manutenzione straordinaria. Secondo legge, i due sindaci dovrebbero adeguare la struttura alle normative vigenti in materia di sicurezza e agibilità, oltre alla rivisitazione di tutti gli impianti esistenti. Una situazione che da soli non potrebbero sostenere. Da qui il pensiero all'opportunità di usufruire dei fondi PNRR, evitando così il perdurare della fase liquidatoria e un potenziale danno per una struttura certamente importante, in ambito lavorativo, per l'Agro nocerino sarnese.

A riguardo, Salvatore Nasti, presidente del Cogmo, l'associazione di categoria che rappresenta i concessionari all'interno del mercato ortofrutticolo e socio del consorzio, dichiara: "Abbiamo provato a dare un contributo fattivo e collaborativo, sapendo che la situazione è estremamente delicata. L'abbiamo fatto inviando delle proposte ad oggi tutte disattese. Ora siamo chiamati tra qualche settimana a discutere il bilancio 2021. Un bilancio che dalla documentazione in nostro possesso ha un risultato negativo di circa 310.000.000 euro. Un risultato negativo che è legato esclusivamente alle richieste dei soci pubblici"