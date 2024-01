Minacce, pedinamenti e ingiurie alla ex, va ai domiciliari

Minacce e pedinamenti verso la ex compagna, pur essendo stato già condannato per le stesse accuse. Un uomo di Nocera finisce ai domiciliari. Risponde di stalking, perchè per oltre un anno, avrebbe perseguitato e minacciato la ex compagna, non accettando la fine del rapporto.

I fatti

Gli episodi sono stati ricostruiti tra Nocera Inferiore e Sarno, con l'uomo che avrebbe più volte seguito la vittima, provato ad aggredirla e inveendo contro di lei in luoghi pubblici. In un'occasione, portando con se anche un coltello. Le indagini raccontano che la donna, nel tornare a casa, trovò un telefono sotto la sua macchina, forse usato dall'indagato per spiarla. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, ieri mattina, dinanzi al giudice.