Nascondeva in casa crack, cocaina e soldi: arrestato un pusher

Blitz, a Nocera Superiore, dove la Guardia di Finanza ha arrestato un noto pusher mentre gli stavano eseguendo una notifica. In particolare, le Fiamme Gialle di Cava de’ Tirreni, hanno notato che l’uomo, alla vista della pattuglia, si è disfatto, lanciandola dal balcone, di quella che poi si è rivelata essere sostanza stupefacente.

La perquisizione

I finanzieri, repentinamente, hanno perquisito la sua abitazione, all’esito della quale sono stati rinvenuti circa 11 grammi di crack e circa 4 di cocaina ma anche un bilancino di precisione, un tritino e un mini telefono, oltre alla somma in contanti di oltre 400 euro, in banconote di piccolo taglio. Pertanto, su disposizione di questa Procura della Repubblica, nei confronti del soggetto, già gravato da molteplici precedenti della specie, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari e il processo per direttissima, a seguito del quale, il Giudice, convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.