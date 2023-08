Cane investito da automobilista, l'uomo non ha prestato soccorso: la denuncia

Cane investito a Nocera Superiore. A diffondere la notizia è stata Annalisa Carleo, attivista e Garante per la Tutela degli Animali. Il sinistro è avvenuto lungo via Nazionale. Stando alle informazioni, chi ha travolto l'animale, mentre era in auto, non si sarebbe neanche fermato per un soccorso. Il cane è stato invece soccorso da alcuni passanti, che lo hanno trasferito dal veterinario.