Contenzioso tra Gori e comune di Nocera Superiore: si va davanti al giudice ordinario

La Gori ha citato l'amministrazione comunale di Nocera Superiore dinanzi al Tar per annullare una determina che accertava un credito del Comune e proponeva la compensazione con quanto richiedeva la Gori. La vicenda risale al 2016.

Il procedimento

Il ricorso, discusso il 16 settembre, aveva visto il Tar rigettarlo per difetto di giurisdizione, sottolineando che sono «devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie caratterizzate da un contenuto meramente patrimoniale, relative alla corretta quantificazione dei rapporti di debito e credito tra le parti del rapporto convenzionale di accreditamento». Il credito è di 1.436.147 euro, somma che il Comune vanta nei confronti della Gori e che ha usato in compensazione rispetto a quanto vantato dal gestore idrico. Compensazione che non è stata accettata dalla società, che reclama la propria parte sulla base di conferenze dei servizi e delibere antecedenti la determinazione del 2016. Per il Comune, invece, non è così, tant’è che accerta il credito verso la Gori per «investimenti anticipati dal Comune sul sistema idrico fognario di un importo complessivo pari ad 1.436.147,77 euro». La sentenza, poi, richiama gli interventi: «realizzazione di parcheggio e verde attrezzato via Risorgimento con sistemazione rete fognaria e pubblica illuminazione del tratto viario; realizzazione della rete fognaria e sistemazione delle reti scolanti in un’area sita in via Petrosino; strada di perimetrazione del parco urbano; completamento della rete fognaria interna; completamento dell’ampliamento della sezione stradale e dell’infrastrutturazione con pubblica illuminazione e marciapiede». La vicenda sarà discussa dal giudice ordinario.