Incidente sull’A3 con lo scooter: grave il campione di kickboxing Fabio Manzi

Incidente stradale per il campione di kickboxing di Nocera Superiore, Fabio Manzi. L'atleta è in rianimazione. La città di Nocera Superiore è con il fiato sospeso e sta pregando affinchè il suo campione possa tornare presto a casa. Fabio Manzi, 27 anni, fisioterapista, campione di kickboxing è rimasto coinvolto in un incidente stradale domenica scorsa.

La condizione

Il giovane è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Loreto Mare di Napoli. Manzi era in sella al suo scooter per raggiungere alcuni amici a Torre Annunziata. L’incidente si è verificato poco prima dello svincolo. Tanti gli amici che incitano il campione a non mollare e a combattere per l’incontro più importante. “E’ un leone, non mollerà mai” scrive Pierfrancesco, “non uscire sconfitto da questo ring, lotta come hai sempre fatto” scrivono invece Giuseppe e Luca. Bruno attende con trepidazione il ritorno di Fabio a casa “dobbiamo andare a sciare quest’anno, hai tre mesi di tempo non fare scherzi” è il messaggio che gli rivolge. E poi Fabrizio lo incoraggia “stringi i denti e porta a casa l’incontro”. Da chiarire le cause del sinistro, sul quale indagano le forze di polizia