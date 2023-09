Gatto investito da un'auto con a bordo tre persone, il Garante: "Denunceremo"

Gatto investito volontariamente da un'auto con a bordo tre persone, il felino muore poco dopo. L'episodio sarà denunciato da Annalisa Carleo, Garante cittadino degli animali a Nocera Superiore. Il fatto è accaduto giorni fa, in viale Croce, nei pressi di un bar.

Il fatto

La macchina - una panda verde - guidata da uno dei tre ragazzi a bordo, avrebbe investito volontariamente il gatto. «Chiunque abbia visto e possa dare informazioni utili - scrive Carleo attraverso i social dopo aver comunicato la notizia - per ricostruire la vicenda e risalire ai responsabili, mi scriva. Se ci sono esercizi commerciali provvisti di telecamera esterna ci aiuti a far luce su questo gravissimo episodio». L'incidente si è registrato nel pomeriggio, poco dopo le 18.00. Carleo ha annunciato che sporgerà denuncia personalmente, dopo aver più volte segnalato episodi di maltrattamenti di animali sul territorio di Nocera Superiore, fornendo poi la propria collaborazione, con le forze dell'ordine, anche per quanto accaduto nei comuni vicini, specie a danno di cani e gatti.