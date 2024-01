Stalking, violenza e minacce alla ex: condannato 50enne

Sei anni e otto mesi di reclusione per un uomo di Nocera Inferiore, di oltre 50 anni, condannato per violenza sessuale, stalking e lesioni nei confronti della ex. La sentenza del tribunale di Nocera riguarda fatti risalenti al 2022, dopo la rottura della relazione tra i due, mai accettata dall'imputato.

Le denunce

Dalle accuse, ricostruite anche dalla vittima in aula, l'uomo cominciò a perseguitarla dopo la rottura della loro storia. Ancor prima, durante un litigio, l'avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà, dopo essere stata anche picchiata e bloccata a letto. Poi le persecuzioni attraverso il telefono e pedinamenti con l'auto, al punto che la donna, più volte, avrebbe presentato denunce ai carabinieri. L'altro ieri la condanna in primo grado.