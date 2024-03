Messo in produzione l’impianto fotovoltaico dalla potenza nominale di 52 kwh a servizio del plesso della scuola primaria “Sandro Pastorino” della frazione Monticelli ad Olevano sul Tusciano. L’istituto scolastico è servito da un impianto che lo porterà alla quasi autonomia energetica. Lo stesso plesso, infatti, è dotato di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica che alimenta il sistema di riscaldamento ad acqua calda. La scuola è stata oggetto di un intervento di riqualificazione complessivo con fondi del Dipartimento della Protezione Civile nazionale per l’adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici scolastici.

La nota

È il secondo impianto fotovoltaico per la produzione di energie rinnovabili avviato dallo scorso mese di maggio. A novembre, infatti, è stato riattivato dopo quattro anni una delle due centrali fotovoltaiche da 20 Kwh a servizio della scuola Secondaria di I grado. L’energia prodotta alimenterà l’impianto di riscaldamento dell’istituto scolastico “Leonardo da Vinci” della frazione Ariano, lavori eseguiti nell’ambito del piano di efficientamento energetico. Entrambi gli impianti sono a “scambio sul posto” con l’energia prodotta, ma non utilizzata, che viene immessa sulla rete di distribuzione nazionale e produce reddito. “La nostra amministrazione - sottolinea Ciliberti - si dimostra ancora una volta sensibile al tema della transizione ecologica. Siamo pronti a raccogliere qualsiasi opportunità che possa allineare il nostro territorio all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Anche sulla progettualità delle comunità energetiche faremo la nostra parte.”