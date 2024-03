Omicidio di Marzia Capezzuti: i coniugi Vacchiano a Processo

Comincerà il 18 aprile il processo nei confronti di Mariabarbara Vacchiano e Damiano Noschese, imputati per l'omicidio della 29enne Marzia Capezzuti dopo averla sottoposta a torture indicibili. La richiesta di rinvio a giudizio, presentata dalla procuratrice Licia Vivaldi e basata sulle indagini inizialmente condotte dai carabinieri della Sezione operativa del Norm di Battipaglia e successivamente dal Nucleo investigativo del Comando provinciale di Salerno, è stata accettata ieri pomeriggio da Giovanna Pacifico, giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Salerno. Il prossimo mese, dunque, Vacchiano e Noschese dovranno comparire davanti alla Corte d'assise di Salerno, presieduta dal giudice Vincenzo Ferrara con Gabriella Passaro come giudice a latere. Prima di questa data, entrambe le parti sono tenute a presentare le loro liste di testimoni.