Il Comune di Pontecagnano Faiano ha la deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale sull’omicidio di Marzia Capezzuti. La giunta comunale ha deciso di affidare il patrocinio legale a un avvocato esterno esperto in diritto penale.



Le parole del sindaco

"La vicenda di Marzia - spiega il sindaco, Giuseppe Lanzara - brutalmente uccisa a Pontecagnano Faiano, ci ha coinvolti e toccati profondamente. In rappresentanza delle istituzioni e della comunità intera, la giunta ha dichiarato di essere intenzionata a costituirsi parte civile nel procedimento penale instauratosi a seguito della terrificante vicenda che ha visto suo malgrado protagonista la ventinovenne. Riteniamo questo un atto dovuto e ci confermiamo sempre in prima linea laddove venga violata la vita e la dignità di una persona. Marzia è viva nel ricordo e nell’impegno di tutti noi che quotidianamente ci adoperiamo per una società più giusta e più sana”.