Il Comune di Pontecagnano Faiano ha introdotto una nuova ordinanza con l'obiettivo di affrontare e mitigare il fenomeno della prostituzione su strada. A partire dall'11 marzo 2024 e fino al 30 settembre 2025, l'ordinanza vieta esplicitamente l'offerta, la negoziazione o l'accordo di prestazioni sessuali a pagamento in luoghi pubblici, aperti o visibili al pubblico. Inoltre, è proibito intrattenersi con individui che esercitano o intendono esercitare l'attività di prostituzione. Questa violazione si estende anche agli automobilisti che si accostano o consentono la salita sul proprio veicolo di soggetti coinvolti in tale attività.

Le multe

Il mancato rispetto dell'ordinanza comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, la cui multa è fissata in 500 euro, oltre alla possibilità di sequestro cautelare dei beni utilizzati per commettere la violazione. In casi di ripetute violazioni, può essere richiesto l'allontanamento dal territorio comunale o nazionale ai sensi della legge. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni sarà inoltre sanzionata secondo il codice penale. L'ordinanza è stata comunicata al Prefetto di Salerno e pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Pontecagnano Faiano, entrando immediatamente in vigore. I cittadini hanno la possibilità di presentare ricorso contro il provvedimento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.