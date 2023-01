Carenza di personale ospedaliero: nuovi disagi all'ospedale della Costa d'Amalfi

Nuovi disagi al presidio ospedaliero della Costa d’Amalfi, ieri, questa volta per l’assenza del cardiologo di turno dalle 8 alle 20. Come riporta il Quotidiano della Costiera, nel pomeriggio di domenica è giunto a Castiglione un uomo di Positano che aveva perso conoscenza per un trauma cranico. A causa dell'assenza del cardiologo e della mancata sostituzione di quest'ultimo, il paziente sarebbe stato dirottato all’ospedale di Cava de’ Tirreni per ricevere la consulenza necessaria.

Il dato

La carenza di personale sanitario, purtroppo, continua a creare disagi nell'utenza.